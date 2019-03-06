الحلبوسي يؤكد من طهران رفض العراق ان يكون ارضا او منصة للاعتداء على دول الجوار

2019/03/06 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، رفض العراق ان يكون ارضًا او منصةً للاعتداء على دول الجوار.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان” ان الحلبوسي التقى في طهران ، يرافقه وفد نيابي ، الامينَ العام للمجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني، وجرت خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات الامنية والسياسية للمنطقة، وتنسيق الجهود في مكافحة الارهاب، […]

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