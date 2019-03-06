داعش تتلاشى وتضمحل.. ولكن!

2019/03/06 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب /علي فضل الله… داعش ذلك الجيل الإرهابي المتطرف، كان نتاج لحركات سلفية وجهادية سبقته متسلسلة ومتتابعة، وكان ما يميز تلك الحركات إنها كلما تلاشت أنتجت حركة أشد ضراوة وتعسف، ويزداد مستوى تأثير تلك الحركات جغرافيا” مع الزمن، كأن تلاشيها سبات وسباتها منتج مع تقادم الأيام وتبدل التسميات، إستمكنت تلك الحركات الإرهابية لتصل عبر داعش […]

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