عبد المهدي يؤكد أهمية إجراء التعداد السكاني والاستعداد لإنجاحه

2019/03/06 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي على اهمية التعداد السكاني

والاستعداد لانجاحه.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس الاعلى للسكان اليوم الاربعاء،

بحضور وزراء المالية والإعمار والاسكان والبلديات ، والشباب

والرياضة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والهجرة والمهجرين، ووزير

التخطيط في حكومة اقليم كردستان، والأمين العام لمجلس الوزراء،

ووكيل وزارة الثقافة، ورئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان، ومدير

عام الادارة التنفيذية للسياسات السكانية في وزارة التخطيط ومدير

عام دائرة تمكين المرأة .

وذكر بيان لمكتبه، انه" جرى البحث في الاستعدادات الجارية لتنظيم

التعداد العام للسكان المخطط اجراؤه في خريف 2020 ، وخطة العمل

المقترحة لتنفيذ مراحل التعداد ، والفترة الزمنية المحددة

ومستلزمات اجرائه".

وبين عبد المهدي خلال الاجتماع، ان" اجراء التعداد العام للسكان

خطوة مهمة تستحق اهتماما كبيرا واستعدادات على أعلى المستويات

والتعاون بين الجميع لتحقيق النجاح المطلوب"، مشيرا الى" اهمية

التعداد في التخطيط والتنمية وتوفير قواعد بيانات متكاملة عن

الاحوال الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للسكان".

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