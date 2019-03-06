2019/03/06 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، بياناً رسمياً عبر موقعه

الإلكتروني على الإنترنت، بشأن إصابة النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس

جونيور التي تعرض لها في مباراة أياكس.

وجاء بيان ريال مدريد الذي نشره مساء اليوم الأربعاء على موقعه

الإلكتروني: “بعد الاختبارات التي أجريت اليوم على لاعبنا فينيسيوس

جونيور من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق

في االمفصل الظهاري الفيزيائي للساق اليمنى، بإنتظار التطورات”.وكان قد غادر الدولي البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور صاحب الـ18،

مباراة فريقه ريال مدريد الإسباني ضد أياكس أمستردام الهولندي في

دوري أبطال أوروبا، مصاباً بعد شعوره بألم كبير عقب تدخل قوي من أحد

لاعبي الخصم.ووفقاً لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن فينيسيوس جونيور سيغيب عن

اللوس بلانكوس ريال مدريد حوالي شهرين، وبالتالي فإن اللاعب لن يغيب

فقط عن أول مباراة له مع البرازيل، بل سيغيب عن مواجهات بلد الوليد،

سيلتا فيجو، هويسكا، فالنسيا، إيبار، ليجانيس، أثلتيك بيلباو،

خيتافي ورايو فاليكانو.وانتصر أياكس بنتيجة 4/1، على مضيفه ريال مدريد، مساء أمس الثلاثاء،

ليبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم خسارته 1/2 في مباراة

الذهاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. ريال مدريد يعلن التشخيص النهائي لإصابة فينسيوس وتوقعات صادمة لغيابه) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. ريال مدريد يعلن التشخيص النهائي لإصابة فينسيوس وتوقعات صادمة لغيابه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).