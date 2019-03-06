ضبط متهمين اثنين بتزوير بحيازة دولارات مزورة في الاقليم

2019/03/06 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دهوك: الفرات نيوز} ضبطت مديرية شرطة دهوك يوم الاربعاء، متهمين اثنين بتهمة حيازة دولارات مزورة.

وقال هيمن سليمان مسؤول اعلام المديرية في تصريح صحفي ان "الشرطة ضبطت 13 الف دولار مزورة لدى شخصين حاولا صرفها في مناطق مختلفة في دهوك".ولفت الى ان "احد المتهمين من سكنة دهوك والاخر تركي الجنسية، مؤكدا استمرار التحقيقات معهما".انتهى

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