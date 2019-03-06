ادوية يومية تزيد الوزن

2019/03/06 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قد يكون شفاؤك من مرض ما على حساب زيادة وزنك، هذا ما يؤكده كثير من الخبراء الذين يحذرون من بعض الأدوية التي تتسبب في رفع الوزن في حال واظب المريض على تناولها.

وان هناك 6 أنواع من الأدوية قد يكون لتناولها تداعيات سلبية على الصحة وفي مقدمتها وزن الجسم.



أدوية الضغطأثبتت الدراسات أن أدوية تنظيم ضغط الدم تسبب زيادة في الوزن، وذلك لكونها تعيق عملية حرق الغذاء داخل الجسم، مما يزيد من تراكم الدهون.أدوية منع الحملتحتوي أدوية منع الحمل على هرمون الأستروجين، المسؤول عن فتح الشهية، ما يدفع المرأة إلى تناول وجبات أكثر وكميات أكبر.



كما أن هذه الأدوية تحبس السوائل داخل الجسم.أدوية الأنسولينيعاني كثيرون من مرضى السكري ممن يتناولون الأنسولين بشكل دائم من زيادة في الوزن، وذلك لأن الأنسولين، يعمل على تراكم الدهون في الجسم، خاصة أسفل الجلد.أدوية الكورتيزونتحبس أدوية الكورتيزون، التي يستخدمها على سبيل المثال مرضى الروماتيزم، السوائل في الجسم، خصوصا في منطقة البطن، مما يرفع من نسبة الدهون.أدوية الاكتئابيقول الأطباء إن أدوية الاكتئاب والأمراض النفسية تزيد من وزن الجسم، لأنها تعمل عادة على تحفيز مراكز الشهية في الدماغ، فضلا عن تقليص عملية الحرق.مضادات الحساسيةمن المعروف أن الأدوية المضادة للحساسية والهيستامين تفتح شهية المريض للأكل، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تخزين الدهون في الجسم وزيادة الوزن بشكل كبير.انتهى

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