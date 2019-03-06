باسم قاسم يعلق على إنهاء عقده بالتراضي مع الصقور

2019/03/06 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص ..علق مدرب نادي القوة الجوية، باسم قاسم، الاربعاء، على فسخ عقده بالتراضي مع ادارة الصقور.وقال قاسم في تصريح لوكالة / المعلومة/ إنه “طلبت إنهاء العقد بالتراضي مع ادارة القوة الجوية، لرفض الإدارة سحب قرار خصم 5‎%‎ من عقود الملاك التدريبي”.واوضح أن “قرار الخصم المالي للملاك التدريبي هو قرار غير […]

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