تحرير 12 طفل مخطوف من سجون تنظيم داعش الإرهابي

2019/03/06 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ الباغوز مراسلنا في الباغوز :- تحرير 12 طفل منهم 10 ايزيديين من شنگال و طفلين من شيعة تلعفر

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