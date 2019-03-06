سفن تابعة للبحرية التركية تزور ميناء روسي

2019/03/06 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زارت سفينتان حربيتان تركيتان أحد الموانئ الروسية، ضمن تدريبات عسكرية تجريها البحرية التركية تحمل اسم "الوطن الأزرق 2019".

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