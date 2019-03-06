عبد المهدي يبحث مع بومبيو جهود مكافحة

2019/03/06 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الأمريكي جهود مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي على الحدود السورية العراقية.

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