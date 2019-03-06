المجلس الأعلى للسكان يعقد اجتماعه برئاسة عبدالمهدي لبحث الاستعدادات الجارية لتنظيم التعداد العام

2019/03/06 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد المجلس الأعلى للسكان اجتماعه اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، لبحث الاستعدادات الجارية لتنظيم التعداد العام للسكان المخطط اجراؤه في خريف 2020، وخطة العمل المقترحة لتنفيذ مراحل التعداد، والفترة الزمنية المحددة ومستلزمات اجرائه .

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