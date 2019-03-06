2019/03/06 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ،الأربعاء، إنه من غير المقبول بقاء نزيف الدم في البؤر المفتوحة في المنطقة.وذكر شكري في كلمة ألقاها خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد في القاهرة “آن الأوان حان لإنهاء الأزمة سوريا”، لافتا إلى ضرورة “الوصول إلى مصالحة في ليبيا”، مؤكدا أنه “من غير المقبول بقاء نزيف الدم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية المصرية: من غير المقبول بقاء نزيف الدم في البؤر المفتوحة في المنطقة alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية المصرية: من غير المقبول بقاء نزيف الدم في البؤر المفتوحة في المنطقة) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية المصرية: من غير المقبول بقاء نزيف الدم في البؤر المفتوحة في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).