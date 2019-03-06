2019/03/06 | 17:15
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايزيدي 24.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو ، مكونات بعشيقة و بحزاني يستنكرون مجزرة الباغوز) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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