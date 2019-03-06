صحفيو حلب... يؤكدون ضرورة الحفاظ على اللغة العربية

2019/03/06 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت شعار "تحصين العاملين في المجال الإعلامي هو أمر أساسي لتحصين الشعوب"،الذي أطلقه الرئيس السوري بشار الأسد، ناقش صحفيو حلب خلال اجتماعهم السنوي آلية الارتقاء بمستوى الأداء الإعلامي وتحسين واقع الصحفيين بشكل عام انطلاقا من أن الإعلام هو السلطة الرابعة عالميا.

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