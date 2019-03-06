سعودي يقتل آخر بإطلاق الرصاص على صدره.. والسبب؟

2019/03/06 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم مواطن على قتل آخر “في الثلاثينيات من عمريهما”، في محافظة الطائف، اليوم الأربعاء، بسلاح من نوع “مسدس”، وذلك إثر خلاف مسبق نشب بينهما في

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