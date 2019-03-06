المدرب قاسم.. يعلق على إنهاء عقده بالتراضي مع القوة الجوية

2019/03/06 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق مدرب نادي القوة الجوية، باسم قاسم،اليوم الاربعاء، على فسخ عقده بالتراضي مع ادارة الصقور.وقال قاسم في تصريح صحفي اطلعت عليه "العهد نيوز" إنه “طلبت

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