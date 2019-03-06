الخزعلي : حركة النجباء محل افتخار لكل العراقيين ومقاومتهم ساهمت بكسر الارهاب واذلاله

2019/03/06 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الخزعلي على الحكومة العراقية والخارجية خاصة تحمل مسؤولياتها للدفاع عن العراقيين كافة بما فيهم المقاومين والذين لديهم حضور في هيئة الحشد الشعبي

واضاف ، " اذا تم السكوت على الموقف الأمريكي من النجباء سيطال اسماء وعناوين أخرى من أبناء الشعب العراقي ونذكر ترامب بتصريحات اوردينوا وباتريوس عن المقاومة وموقفها من الاحتلال.

انتهى ع.س

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