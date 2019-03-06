رئيس الجمهورية يكشف عن مهام القوات الامريكية في العراق

2019/03/06 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال صالح في مؤتمر صحفي تابعته "الغدير" ان القوات الاميركية المتواجدة داخل الاراضي العراقية جاءت بعد اتفاق مع الحكومة العراقية لتقدم الاستشارة للقوات الامنية العراقية في حربها ضد عصابات داعش الارهابية".ونفى صالح "تواجد اي قوات أمريكية قتالية وقواعد عسكرية داخل الاراضي العراقية "، مبينا ان الهدف الرئيسي لتواجد العناصر الاميركية هي لمحاربة الارهاب وتدريب القوات الامنية " على حد قوله.واكد صالح ان " هناك اتفاق مع الجانب الاميركي حول تواجد تلك القوات ينص عدم تدخلها بشأن القوات الامنية او اي غرض اخر ".انتهى .م ك

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