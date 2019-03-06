الإمارات.. اعتماد 5.8 مليار درهم لمشاريع بالمناطق الشمالية

2019/03/06 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، اعتماد 5.8 مليار درهم (نحو 1.6 مليار دولار) لمشاريع ماء وطاقة في المناطق الشمالية من البلاد.

وبعد جولة ميدانية الأربعاء، قال الشيخ محمد بن راشد، على تويتر، "اعتمدنا إنشاء سدود مياه جديدة ، وإنشاء شبكة مياه اتحادية وربطها مع أبوظبي ودبي..".

وأضاف قائلا "وخصصنا 5.8 مليار درهم لمشاريع الطاقة والمياه في المناطق الشمالية، واعتمدنا محطة كهرباء بالطاقة الشمسية ومحطة لتحلية 150 مليون غالون لإمارة أم القيوين خلال عامين..".

وكان الشيخ محمد بن راشد قام بجولة أخرى الثلاثاء شملت المنطقة الشرقية، معلنا اعتماد "مليار درهم لمشاريع البنية التحتية في إمارة الفجيرة..".

كما أعلن إنشاء "مجمع سكني بقيمة 400 مليون درهم في خورفكان..



بالإضافة لمدارس ومراكز رعاية صحية وطرق داخلية ومباني مجتمعية في الساحل الشرقي لدولة الإمارات".

وأكد وجود "هناك إمكانيات تنموية ضخمة في المنطقة الشرقية..



والحكومة الاتحادية ستكون داعم وممكن ومسّرع للتنمية في كافة مناطق الدولة..



التنمية واحدة..



والرؤية واحدة..



والتراب واحد".

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