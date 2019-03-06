2019/03/06 | 17:16

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الامم المتحدة تكشف نتائج التحاليل الخاصة بـ "نفوق الأسماك" في العراق

بغداد -

كلمة

اعلنت منظمة الامم المتحدة يوم الاربعاء عن وصول نتائج

التحاليل من المختبرات الدولية الخاصة بنفوق ملايين الاسماك في

العراق نهاية العام الماضي.

وقالت المنظمة في بيان حصل موقع كلمة

الإخباري على نسخة منه ان "نتائج التحاليل الواردة من

المختبرات الدولية اكدت أن نفوق الملايين من أسماك الشبوط في العراق

الذي حدث في نهاية العام الماضي كان سببه مرض أصاب الأسماك وليس

التلوث".

واضافت انه "عانت أسماك الكارب من مرض فيروس كوي الهربس (KHV)، وهو

مرض قاتل معروف بأنه يسبب معدلات وفاة تقارب 100 بالمائة في أسمك

الكارب".

وبينت أنه "بناءً على هذه النتائج، يمكننا بالتالي استبعاد أن

التلوث الكيميائي لعب دوراً في نفوق الأسماك، وهو ما ينبغي أن

يُطمئِن الناس بأن أسماك الكارب المستزرعة صالحة للأكل".

وانتشرت ظاهرة نفوق اسماك هائلة في العراق في اكتوبر الماضي والتي

أودت الي هلاك ملايين من أسماك الكارب المستزرع في منطقة الفرات

الأوسط، الأمر الذي دفع الي حالة قلق في البلاد.

وشاع الخوف من أن نفوق الأسماك يُعزى إلى تلوث غامض يمكن أن يؤدي

الي تسمم الناس أيضا، في حين عانى مزارعو الأسماك من تكبد خسائر

مالية بسبب نفوق الأسماك، الواقعة التي أثرت على مصدر رزقهم.

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