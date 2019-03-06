كربلاء تشهد مؤتمرا موسعا لمناقشة ظاهرة الاعتداء على الملاكات الطبية

2019/03/06 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم قسم الشؤون الداخلية والامن في محافظة كربلاء بالتعاون مع فرع نقابة الأطباء مؤتمراً حول ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية احتضنته قاعة الدكتور محمد علي الشريفي في مدينة الإمام الحسين (ع) الطبية تحت شعار (الاجهزة الامنية والكوادر الطبية يداً واحدة لبناء عراق جديد) لمناقشة اهم أسباب الاعتداء على الكوادر الطبية وسبل معالجتها.بين مدير عام دائرة صحة كربلاء (الدكتور صباح الموسوي) لوكالة نون الخبرية أن "هذه الظاهرة قد اتخذت أشكالا مختلفة من التجاوز اللفظي والاعتداء البدني إلى التهديد والمطالبة بالفصل العشائري، وصولاً إلى الاختطاف والمطالبة بالفدية، ومن ثم القتل "، كما تنَوعت أماكن الاعتداء من البيوت إلى المؤسسات الصحية والعيادات الخاصة والمستشفيات الأهلية "

كما ذكر بيان لإعلام شرطة المحافظة ان محافظة كربلاء لم تشهد الا حالات نادرة جدا في هذا الخصوص،و ان واجب الاجهزة الامنية هو توفير الحماية التامة لجميع شرائح المجتمع ومنها شريحة الأطباء والكوادر الطبية كافة وهناك تنسيق مشترك مع جميع المستشفيات والمراكز الصحية وان الاجهزة الامنية متواجدة في هذه المؤسسات لحمايتها وحماية المواطنين.

من جانبهم عبروا عدداً من شيوخ العشائر عن رفضهم التام لبعض التصرفات التي يقوم بها بعض أفراد العشائر من حالات الاعتداء على الأطباء وسبق لهم ان وقعوا وثيقة شرف تضمنت الرفض القاطع لحالات الاعتداء على العاملين في المؤسسات الصحية.

هذا وقد اختتم المؤتمر بتقديم الشكر والثناء للحضور كافة مع توزيع شهادات تقديرية على المشاركين

اسامة الخفاجي

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