كربلاء تشهد مؤتمرا موسعا لمناقشة ظاهرة الاعتداء على الملاكات الطبية

كما ذكر بيان لإعلام شرطة المحافظة ان محافظة كربلاء لم تشهد الا حالات نادرة جدا في هذا الخصوص،و ان واجب الاجهزة الامنية هو توفير الحماية التامة لجميع شرائح المجتمع ومنها شريحة الأطباء والكوادر الطبية كافة وهناك تنسيق مشترك مع جميع المستشفيات والمراكز الصحية وان الاجهزة الامنية متواجدة في هذه المؤسسات لحمايتها وحماية المواطنين.
من جانبهم عبروا عدداً من شيوخ العشائر عن رفضهم التام لبعض التصرفات التي يقوم بها بعض أفراد العشائر من حالات الاعتداء على الأطباء وسبق لهم ان وقعوا وثيقة شرف تضمنت الرفض القاطع لحالات الاعتداء على العاملين في المؤسسات الصحية.
هذا وقد اختتم المؤتمر بتقديم الشكر والثناء للحضور كافة مع توزيع شهادات تقديرية على المشاركين
اسامة الخفاجي
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