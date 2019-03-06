2019/03/06 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اصدرت ادارة متحف الناصرية, قراراً بالسماح للمواطنين بإدخال هواتفهم المحمولة والكاميرات ولأول مرة في تاريخ المتحف.وقال مدير متحف الناصرية عامر الزبيدي لـ”ناس” اليوم (6 اذار 2019), إن “التداعيات التي دفعت الإدارة لإصدار هذا القرار هي لزيادة شعبية المتحف كونه يشهد إقبالًا ضعيفًا من العائلات، باستثناء السفرات المدرسية”, إضافة إلى “تجسيد الذكرى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لأول مرة في تاريخ متحف الناصرية: السماح بدخول الهواتف والكامرات لهذه الأسباب NAS | موقع ناس الرسمي.

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