2019/03/06 | 17:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القوات الأمنية في الرمادي تقوم بحملة لإنهاء ظاهرة التسول) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: g6qp67WncGw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القوات الأمنية في الرمادي تقوم بحملة لإنهاء ظاهرة التسول) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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