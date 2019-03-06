2019/03/06 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: g6qp67WncGw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القوات الأمنية في الرمادي تقوم بحملة لإنهاء ظاهرة التسول) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القوات الأمنية في الرمادي تقوم بحملة لإنهاء ظاهرة التسول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).