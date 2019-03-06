القانونية النيابية : العراق لن يكون مكبا نفايات داعش الأجانب ومنح عائلاتهم الجنسية

2019/03/06 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكدت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، أن الحكومة العراقية غير ملزمة باستلام عائلات داعش الأجانب وجعل البلاد مكب لنفايات الإرهاب، فيما بينت أن استلام أي عائلة أجنبية من الجانب السوري يعد مخالفة قانونية ودستورية.وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “القانون العراقي لا يخول الحكومة منح الجنسية العراقية […]

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