رئاسة مجلس النواب: تحذر من محاولات خارجية خبيثة لإضعاف طيران الجيش

2019/03/06 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر عضو هيئة رئاسة مجلس النواب، النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي،اليوم الأربعاء، من محاولات خارجية "خبيثة" تسعى إلى اضعاف طيران الجيش، في طالب بتعزيز

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