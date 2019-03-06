النائب حسن سالم: تعودنا على مسرحيات امريكا بان يحاربوا من يقاتل الارهاب دعما للارهاب

2019/03/06 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر النائب عن تحالف الفتح حسن سالم، اليوم الاربعاء، القرار الامريكي الجائر والداعم للارهاب بوضع المقاومة الاسلامية حركة النجباء على لائحة الارهاب.

وقال سالم في تصريح

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