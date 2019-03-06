2019/03/06 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، استشهاد عنصر بالشرطة وإصابة أربعة بانفجار ناسفة أثناء تنفيذ عملية أمنية شمالي ديالى.وقالت الخلية في بيان تلقتوكالة نون الخبرية نسخة منه، إن "القوات الأمنية نفذت عملية واسعة لتعقب خلايا عصابات داعش الإرهابية في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى".

وأضافت، أنه "خلال هذه العملية انفجرت عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة ما أسفر عن استشهاد منتسب وإصابة أربعة آخرين على طريق زراعي في اطراف بساتين قرية توكل شمال قضاء المقدادية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد عنصر من الشرطة وإصابة أربعة بانفجار ناسفة شمالي ديالى) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد عنصر من الشرطة وإصابة أربعة بانفجار ناسفة شمالي ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).