رئاسة البرلمان تحذر من محاولات خارجية خبيثة لإضعاف طيران الجيش

2019/03/06 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر عضو هيئة رئاسة مجلس النواب، النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، الأربعاء، من محاولات خارجية "خبيثة" تسعى إلى اضعاف طيران الجيش، في طالب بتعزيز قدراته عبر التسليح والتجهيز والتدريب.

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