الحلبوسي لظريف: لن نسمح بان يشكل التحالف الدولي خطراً وتهديداً على إيران

2019/03/06 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الأربعاء، أن التحالف الدولي لن يشكل خطراً وتهديداً على إيران، فيما شدد على ان العراق لن يسمح بأن تُستخدم أراضيه لإيذاء جيرانه.

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