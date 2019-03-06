الجبهة التركمانية: نرفض منح منصب محافظ كركوك للكرد.. على بغداد التدخل

2019/03/06 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي ،الاربعاء، اصرار حزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين على منح منصب محافظ كركوك الى شخصية كردية.

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