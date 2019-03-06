2019/03/06 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس سجل قضاء الخالص في محافظة ديالى ،الاثنين، ثاني حالة غرق لطفلين إثنين خلال 72 ساعة.وقال مراسل “ناس” اليوم (6 آذار 2019) ،إن “طفلة بعمر 4 سنوات لقيت مصرعها غرقا أول أمس أثر غرقها في نهر بقرية سعدية الشط بقضاء الخالص شمالي ديالى اثناء ذهابها لشراء فطور من محل تجاري قريب من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أنهار ديالى تبتلع طفلين خلال 72 ساعة فقط! NAS | موقع ناس الرسمي.

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