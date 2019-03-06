صالح: العراق يتعافى واستكمال الكابينة الوزارية باتت قريبة

2019/03/06 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، ان "العراق سيشهد استقرارا وخروجا من الازمات، وسيتم استكمال الكابينة الوزارية بما فيها الوزارات الأمنية خلال الأيام المقبلة".وقال بيان رئاسي عن صالح خلال مشاركته ملتقى السليمانية، ان "الخصوصيات الكامنة في المجتمع العراقي هي مصدر اثراء لبلدنا لا عامل تفتيت ولا تقسيم، مؤكدا ان نجاح العملية السياسية واستكمال الكابينة الوزارية بما فيها الوزارات الأمنية الأيام المقبلة".

وأضاف، ان "العراق بصدد مشكلة كبيرة جداً، الا وهي الفساد وهناك ما يشير بموضوعية تحوله الى ما يشبه الدولة العميقة التي تعيق بناء الدولة ومؤسساتها وفرض سيادة القانون فيها".



وتابع، ان "الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف والذي يديم العنف، فان لم نستطع القضاء على الفساد لم نستطيع القضاء على دوامتي العنف والازمة في العراق”.

وبين، ان "العراق يسعى الى تقريب وجهات النظر بين الجميع مستنداً الى عمقه العربي، وان البلاد مقبلة على تحولات اقتصادية كبيرة وبدأت تخرج من الازمات".

وأشار الى، ان "القضاء على الارهاب لن يتم بالوسائل العسكرية فقط بل من خلال التعاون والدعم الاقليمي والدولي من كل الأطراف، مبينا ان العراق لن يكون قاعدة عسكرية لأي دولة وعلى الجميع احترام سيادته".

تحرير: فاطمة صالح

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