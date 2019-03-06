سفيرصربيا من النجف: فرق مختصة تقوم باعداد اوراق اقتصادية بين العراق وصربيا وسيكون للنجف حصة جيدة من المشاريع

2019/03/06 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث محافظ النجف لؤي الياسري في مكتبه، اليوم الأربعاء ، مع سفير جمهورية صربيا في العراق اوروش بالوف،ملفات الاستثمار والتعاون المشترك.وقال محافظ النجف في مؤتمر صحفي مشترك مع السفير الصربي، ان “الحكومة المحلية قدمت الدعوة للشركات الصربية لدخول المحافظة والمشاركة في جميع القطاعات موضحا ان استتباب الامن في النجف يتيح للشركات العالمية الدخول بامان […]

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