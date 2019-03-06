2019/03/06 | 18:27

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حيدر العبادي: يجب تخفيض عدد القوات الأجنبية في العراق بعد القضاء على داعش في سوريا

حيدر العبادي: يجب تخفيض عدد القوات الأجنبية في العراق بعد القضاء على داعش في سوريا

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