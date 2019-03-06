جماهير ريال مدريد تتوقع عودة مورينيو

2019/03/06 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..تتوقع جماهير ريال مدريد عودة جوزيه مورينيو إلى تدريب الفريق خلفاً للمدرب المؤقت سانتياغو سولاري، إذ تأمل أن يعيد الربان البرتغالي الاستقرار إلى سفينة “الملكي” التي تعرضت لعدة هزات في هذا الموسم.وفي مفاجأة من العيار الثقيل، جرد أياكس أمستردام الهولندي نظيره ريال مدريد من لقب دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب عليه […]

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