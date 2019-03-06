حادثا سير جنوب الناصرية يتسببان بمصرع واصابة خمسة اشخاص

2019/03/06 | 18:28

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شرطة ذي قار عن مصرع واصابة خمسة اشخاص في حادثي سير على الطريق الدولي الذي يربط الناصرية بالبصرة جنوبا .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شرطة ذي قار عن مصرع واصابة خمسة اشخاص في حادثي سير على الطريق الدولي الذي يربط الناصرية بالبصرة جنوبا .وقال مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية ، ان الحادث الاول وقع بين شاحنتي حمل كبيرتين ، اذ توفي سائق الاولى واصيب سائق الثانية بجراح .كما تسبب حادث تصادم ثاني على ذات الطريق باصابة شخصين على متن عجلة ( تويوتا لاندكروز ) وسائق شاحنة حملة كبيرة .وبين ان جميع المصابين نقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الحادثين لمعرفة المتسبب .انتهى،ت ع ح .

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