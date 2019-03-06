البرلمان يعتزم فتح ملف

2019/03/06 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الأربعاء، عن وجود "وحش" اشرس من تنظيم داعش الارهابي، يهدد العراق، حسب قولها.

وقال عضو اللجنة يوسف الكلابي لشفق نيوز انه "بعد انتصار العراقيين على تنظيم داعش الارهابي، يوجد لدينا وحش، اشرس واخطر من داعش، لانه يعيش بيننا وهو الفساد".

وأضاف الكلابي انه "في هذه الدورة البرلمانية، نسعى ونحاول من أجل القضاء على هذا الوحش، أو حتى اضعافه بشكل كبير، فالبرلمان عازم على فتح الكثير من ملفات الفساد، ومحاسبة اي جهة وشخصية متورطة بتلك الملفات".

يشار الى ان تحالف سائرون، المدعوم من قبل التيار الصدري مقتدى الصدر، كشف يوم الثلاثاء، عن مكان عقد جلسة مجلس النواب، الأولى في الفصل التشريعي الثاني.

وقال النائب عن التحالف برهان المعموري لشفق نيوز ان "البرلمان سيعقد جلسته في مقره نفسه دون اي تغيير، واعمال الصيانة فيه ليست كبيرة او كثيرة، بل هي تتعلق بأمور فنية بسيطة جداً".

واضاف المعموري ان "رئاسة مجلس النواب اخرت عقد الجلسة الى يوم السبت المقبل، من أجل اكمال اعمال الصيانة، وعقد الجلسة في قاعة المجلس المعتاد عليها"، مبينا ان "الحديث عن تغيير عقد الجلسة بمنطقة العلاوي او مكان اخر غير صحيح".

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