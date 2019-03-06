2019/03/06 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد تحالف الاصلاح والاعمـار عدم قدرة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ‏على استبدال واقالة وزراء ومسؤولين متورطين بالفساد بسبب التوافقات السياسية مع الكتل .‏ وذكر النائب عن التحالف علي البديري ، في تصريح لوكالة وطن ان ” مواقف الكتل السياسية لا تزال متضاربة بشأن تمرير مرشحي الحقائب الشاغرة مايعطل عملية استكمال الكابينة الوزارية “، مشيرا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‎تحالف الاصـلاح : عبد المهدي غير قادر على اقالة الوزراء والمسؤولين الفاسديـن بسبب التوافقات السياسيـة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‎تحالف الاصـلاح : عبد المهدي غير قادر على اقالة الوزراء والمسؤولين الفاسديـن بسبب التوافقات السياسيـة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).