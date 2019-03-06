انطلاق فعاليات مهرجان المربد الشعري في البصرة بمشاركة أكثر من مائتي من الشعراء العراقيين والعرب والمغتربين

2019/03/06 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت في محافظة البصرة مساء اليوم الاربعاء فعاليات مهرجان المربد الشعري الثالث والثلاثين (دورة الشاعر حسين عبداللطيف) بالتعاون مع اتحاد الادباء والكتاب في العراق ، و بمشاركة شعراء عراقيين وعرب واجانب ، وبحضور وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني .وقال رئيس اتحاد الأدباء والكتاب في البصرة سلمان كاصد ، لوكالة وطن إن ” […]

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