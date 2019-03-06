2019/03/06 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..دمرت وحدات من الجيش السوري ،الأربعاء، أوكارا ونقاطا محصنة لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة في ريف حماة الشمالي الغربي.وقال مصدر عسكري أن “وحدات من الجيش متمركزة في محيط قرية الكريم نفذت صليات صاروخية على مناطق انتشار وتحصن مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة حاولت التسلل من قريتي الشريعة والجماسة ومحيطهما في سهل الغاب باتجاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش السوري يدمر أوكارا ونقاطا محصنة لإرهابيي “جبهة النصرة” في ريف حماة alansaar.

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