2019/03/06 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / اعتقال مبتز الكتروني حدث متنكر بزي نسوي في بابل

06/03/2019 18:28:00 PM |

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واع / مكتب بابل / س .ع

أعلنت قيادة شرطة بابل ،الاربعاء، إحتجاز مبتز الكتروني حدث متنكر بزي نسوي لدى محاولته النصب والإحتيال على شاب مقابل مبالغ مالية شمالي المحافظة.

وذكر بيان للمتحدث بإسم القيادة العقيد الحقوقي عادل العناوي الحسيني تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) أن "قوة مشتركة من مركز شرطة الاسكندرية وعناصر الاستخبارات تمكنت بكمين أمني محكم من الأطاحة بمبتز الكتروني حدث وإحتجازه بعد تشخيصه وهو متنكر بزي نسوي مستقلاً عجلة نوع باص أجرة لدى محاولته التنقل من أحد الأحياء الى منطقة الأسواق ضمن القضاء (30 كم شمالي مدينة الحلة)".

وأضاف ، أن "المحتجز كان يرتدي ملابس نسائية وهي عبارة عن عبائة وحجاب ويحمل حقيبة نسائية أيضاً".

وتابع ان" المبتز اعترف بانه كان متوجهاً لمقابلة أحد ضحاياه من أجل النصب والإحتيال عليه بغية الحصول على مبالغ مالية ، بعد أن إنتحل صفة فتاة عبر ( تطبيق الماسنجر) للتعرف عليه ومن ثم إغوائه وتحديد موعد لقاء بينهم".

مشيرا الى أن "القوة اقتادته الى مركز إحتجاز أمني مختص لمتابعة التحقيقات".

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