بعد اختراق مجاله... مطار معيتيقة الليبي يعلن وقف الملاحة الجوية

2019/03/06 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية، طرابلس، اليوم الأربعاء، توقف حركة الملاحة الجوية، موضحة أن ذلك جاء على خلفية اختراق طائرات دون طيار مجاله، ما يهدد سلامة الأجواء الليبية، وينذر بكارثة.

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