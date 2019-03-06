2019/03/06 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخدمة الصحفية لمحافظة نيجني نوفغورود، اليوم، عن عقد اتفاق بناء أول محطة فضائية خاصة في روسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تعلن بناء محطة فضائية خاصة للرحلات السياحية) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تعلن بناء محطة فضائية خاصة للرحلات السياحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).