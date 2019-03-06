هدية غير متوقعة من رئيس النمسا إلى أمير قطر (فيديو + صور)

2019/03/06 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، وهو يقدم هدية لأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني.

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