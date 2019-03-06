2019/03/06 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أوصى بنك "جي.بي.مورجان" بشراء عملة الرينجت الماليزية، مع توقعات ارتفاعها حال إبرام صفقة تجارية بين الصين والولايات المتحدة.





وقال جونسان كافيناغ رئيس استراتيجية العملات في الأسواق الآسيوية الناشئة بالبنك الأمريكي في تصريحات لمحطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنهم يعتقدون أن حل النزاع التجاري الصيني الأمريكي يساهم في توفير الدعم لدى بعض الأصول مثل خام زيت النخيل.





وأرجع محلل "جي.بي.مورجان" ذلك إلى أن الصين ستتجه إلى استيراد المزيد من السلع من الولايات المتحدة.





وتظهر إشارات متزايدة مؤخراً بشأن قرب التوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، خاصة بعد تمديد الهدنة التجارية بين الجانبين والتصريحات الإيجابية من جانب الرئيس الأمريكي وبعض المسؤولين.

وأكد كافيناغ على أن لديهم توقعات تجارية إيجابية بالنسبة للصين والولايات المتحدة، "وفي حالة حدوث خفض في التوترات فإن ذلك سيفيد عملة الرينجت الماليزية من مستوياتها الحالية".





وتابع: "التطورات التجارية الإيجابية ستساعد في توازن الحساب الجاري الماليزي، وزيادة الطلب الصيني ستدعم أسعار خام زيت النخيل وتزيد من فائض الحساب الجاري".





وبحلول الساعة 12:25 مساءً بتوقيت جرينتش هبط الرينجت الماليزي أمام الدولار بنحو 0.4% إلى 4.0915 رينجت.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("جي.بي.مورجان" يوصي بشراء الرينجت الماليزي مع إشارات الصفقة التجارية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("جي.بي.مورجان" يوصي بشراء الرينجت الماليزي مع إشارات الصفقة التجارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).