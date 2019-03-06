الكعبي يحذر من محاولات لاضعاف طيران الجيش ويطالب بتعزيز قدراته عبر التسليح والتجهيز والتدريب

2019/03/06 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي من محاولات خارجية ” خبيثة ” تسعى لاضعاف طيران الجيش العراقي خاصة بعد دوره الرئيس في حسم المعارك واستهداف مضافات وأرتال وجحور الاٍرهابيين .وبحث خلال زيارته اليوم الى مقر قيادة طيران الجيش ولقائه الفريق الاول الطيار الركن حامد المالكي ، برفقة النائب محمد رضا عضو لجنة […]

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