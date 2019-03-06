2019/03/06 | 18:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انتشلت فرق الدفاع 9 جثث من مدينة الموصل القديمة .
وقال مصدر في شرطة نينوى لوكالة وطن ان”فرق الدفاع المدني بالتعاون مع صحة نينوى انتشلت 9 جثث بينهم طفل وامراة من عائلة واحدة من منطقة الفاروق في الموصل القديمة “مبينا ان”الجثث سلمت للطب العدلي الشرعي بالموصل ليتم التعرف على ذويها “.
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وقال مصدر في شرطة نينوى لوكالة وطن ان”فرق الدفاع المدني بالتعاون مع صحة نينوى انتشلت 9 جثث بينهم طفل وامراة من عائلة واحدة من منطقة الفاروق في الموصل القديمة “مبينا ان”الجثث سلمت للطب العدلي الشرعي بالموصل ليتم التعرف على ذويها “.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني : انتشال 9 جثث من الموصل القديمة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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