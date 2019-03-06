الدفاع المدني : انتشال 9 جثث من الموصل القديمة

2019/03/06 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشلت فرق الدفاع 9 جثث من مدينة الموصل القديمة .وقال مصدر في شرطة نينوى لوكالة وطن ان”فرق الدفاع المدني بالتعاون مع صحة نينوى انتشلت 9 جثث بينهم طفل وامراة من عائلة واحدة من منطقة الفاروق في الموصل القديمة “مبينا ان”الجثث سلمت للطب العدلي الشرعي بالموصل ليتم التعرف على ذويها “.

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