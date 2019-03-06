عرض مغري من بيريز لإعادة زيدان إلى ريال مدريد !

2019/03/06 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال

مدريد، بدأ التواصل مع زين الدين زيدان، لإعادته مرة أخرى لقيادة

النادي الملكي.

زيدان رحل عن ريال مدريد في الصيف الماضي، بعد أن حقق الثلاثية

التاريخية لدوري أبطال أوروبا في 2016، 2017، 2018.

وخرج ريال مدريد من دور الـ16 أمس أمام أياكس، لأول مرة منذ 9 أعوام

بدوري أبطال أوروبا، بعد أن خسر 4/1 على ملعبه سانتياجو بيرنابيو.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، والمقربة من نادي ريال مدريد، أكدت بأن

فلورنتينو بيريز يسعى لاحداث ثورة تغيير في النادي الملكي، وستبدأ

بعودة زيدان.

وكشفت الصحيفة، أن بيريز بدأ التواصل مع وزيدان، وأكد له بأن جميع

الصلاحيات ستكون معه في سوق الانتقالات المقبلة، ووعده بالتعاقد مع

نجوم كبار، على رأسهم نيمار دا سيلفا.

وأكدت الصحيفة، أن بيريز سيضاعف أجر المدرب الفرنسي في حالة موافقته

على تدريب ريال مدريد من جديد.

جدير بالذكر، أن زيدان على رأس قائمة المدربين المرشحين لقيادة

يوفنتوس الإيطالي في الموسم المقبل، خلفاً لماسيمليانو أليجري.

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