2019/03/06 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف الاشرف:الفرات نيوز} صوت مجلس محافظة النجف الاشرف، على اعتبار ذكرى مولد امير المؤمنين {ع} عيداً للمحافظة.

وذكر اعلام المجلس لمراسل وكالة {الفرات نيوز} ان" مجلس محافظة النجف الاشرف صوت بجلسته الاعتيادية المنعقدة، اليوم الاربعاء، المصادف 6/3/2019 برئاسة خضير نعمة الجبوري وبالإجماع على اعتبار يوم الثالث عشر من شهر رجب ذكرى مولد امير المؤمنين {ع} عيداً للمحافظة".واشار ان" ذلك جاء بناءاً على المقترح المقدم من قبل عضو مجلس المحافظة بشرى الرماحي".انتهىبواسطة: حيدر حسين الاسدي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصويت بالاجماع.. ذكرى مولد امير المؤمنين {ع} "عيداً" للنجف الاشرف) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصويت بالاجماع.. ذكرى مولد امير المؤمنين {ع} "عيداً" للنجف الاشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).