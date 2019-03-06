2019/03/06 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جاء ذلك خلال زيارته مقر قيادة طيران الجيش، ولقائه بالفريق الاول الطيار الركن حامد المالكي، اليوم الاربعاء.وذكر بيان لمكتبه، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الكعبي ترأس فور وصوله مبنى القيادة اجتماعا لبحث مجمل المعوقات التي تعاني منها قيادة الطيران ووضع الحلول العملية لها، داعيا القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ووزارة الدفاع الى" ضرورة إعطاء الاولوية لطيران الجيش وتعزيز قدراته من نواحي التسليح والتدريب والتجهيز وتاهيل الطائرات وتوفير مستلزماتها الاحتياطية بما يتناسب مع حجم التهديدات الموجودة".



وركز الكعبي على" الدور المهم لطيران الجيش في اسناد مختلف القطعات البرية و توفير الغطاء الجوي في المعارك واستهداف تحركات الارهابيين، اضافة الى مساهمتهم الإنسانية في إنقاذ المدنيين، وفترة الحرب مع داعش شاهدة على ذلك".



واكد الكعبي على" ان مجلس النواب سيكون له دور فاعل في دعم ومتابعة توفير جميع الإمكانيات المتاحة لقيادة الطيران والمساهمة في معالجة شتى القضايا سيما الحساسة منها".واشار الى ان" لجنة الامن والدفاع تضم قيادات أمنية كفوءة كانت لها تجارب في ادارة المؤسسات ذات العلاقة وستوظف خبراتها لاصلاح ونجاح المنظومة الامنية والعسكرية بمختلف مسمياتها وتشكيلاتها".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يحذر من محاولات خارجية لاضعاف طيران الجيش) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يحذر من محاولات خارجية لاضعاف طيران الجيش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).